Regular o sono com Portugal - Marrocos

O humorista Manuel Cardoso avalia a performance dos jogadores da Selecção durante o jogo Portugal - Marrocos. "Já ando com necessidade de regular o sono."

Por mim, eram todos os jogos assim. É que com um calendário tão preenchido na altura do Mundial, entre antevisões, pré-jogos, jogos, pós-jogos e análises ao jogo sinceramente já ando com necessidade de regular o sono. Logo, podem continuar a fazer jogos destes para que eu tenha a possibilidade de bater uma soneca e sonhar com uma seleção que ganhe, sim, mas - imagine-se - jogue à bola.



Rui Patrício - Salvou o dia com uma daquelas defesas típicas de bom guarda-redes de equipa que leva aperto o jogo todo. Está portanto a habituar-se a jogar numa equipa que lutará para não descer.



Cédric Soares - Cédric, a aventurar-se no ataque? Só com seguro de saúde.



Pepe - Um homem da idade dele não merece tanta instabilidade. Tem de começar a ter cuidado com o coração.



José Fonte - Foi dos jogadores que mais criou. Pois.



Raphael Guerreiro - Neste jogo, de repente fez parecer que um dia chamar Jorge Ribeiro, irmão de Maniche, para a Seleção foi uma opção sensata.



William Carvalho - Não se dá bem quando tem de encostar aos centrais, até porque que sente um claro generation gap em relação a José Fonte e Pepe e acaba por não haver tema de conversa.



João Moutinho - Não vos vou mentir, é extremamente difícil analisar uma exibição de João Moutinho. Quer seja boa, quer seja má. Não reparei no gajo. Até pensei que tivesse entrado na segunda parte para outro jogador invisível que tivesse simultaneamente estado e não estado em campo.



João Mário - Regressou ao onze para imprimir velocidade ao jogo, mas infelizmente estava sem toners táticos.



Bernardo Silva - Até agora, não tem demonstrado todo o talento que tem numa competição internacional. Como millennial, é normal que esteja desligado do conceito de patriotismo.



Gonçalo Guedes - Tem tido um excelente registo neste Mundial de Futebol. Até agora: dois jogos, duas roscas. Parece estar de volta ao Guedes que conhecemos nos primeiros meses de Benfica. E todos sabemos o que é que isso significa.



Cristiano Ronaldo - Fez o quarto golo no Mundial ao quarto minuto. Depois não quis ser indelicado, pelo que decidiu não perturbar mais a sesta coletiva da equipa. Os ciclos circadianos importam.



Gelson Martins - Entrar, fazer uma finta daquelas do FIFA Street, call it a day.



Bruno Fernandes - Viu-se que não percebe de Geografia quando enviou bolas para a bancada. Não são os marroquinos, mas os iranianos que não têm material desportivo. Eles não são todos iguais, Bruno!



Adrien - Foi extremamente eficaz. Habitualmente precisa de mais minutos para levar um amarelo.