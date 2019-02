O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares a 21 de janeiro, quando seguia viagem de Nantes para Cardiff.

As equipas de regaste recuperaram na quarta-feira um corpo do interior do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala, que desapareceu do radar em 21 de janeiro, no Canal da Mancha, anunciou a investigação britânica de acidentes aéreos (AAIB).

"Em condições difíceis, a AAIB e os seus funcionários especializados conseguiram recuperar o corpo que tinha sido visto no interior dos destroços. A operação decorreu com a maior dignidade possível e as famílias foram sendo informadas dos progressos", refere em comunicado.

O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20h00, quando o futebolista argentino e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o jogador era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.

No domingo, os destroços da aeronave foram localizados por uma equipa de busca privada comandada pela família Sala e, no dia seguinte, um corpo foi localizado na aeronave.

O avião foi encontrado no Canal da Mancha a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão.

"O corpo está a ser transportado para a ilha de Portland", acrescentou a AAIB, sem indicar a identidade, acrescentando que as tentativas para recuperação dos destroços falharam, com as operações a serem afetadas pelo mau tempo.

Sala, que havia assinado por três anos e meio, foi a maior transferência já feita pelo clube galês, que atualmente luta para se manter na ‘Premier League’, a divisão maior em Inglaterra.

O argentino iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen. O atleta tinha sido treinado por Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, no Nantes, no qual foi companheiro de Sérgio Oliveira, na altura emprestado pelos ‘dragões’.