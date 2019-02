O Benfica venceu o Sporting por 2-1, esta quarta-feira, em jogo disputado no Estádio da Luz. A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal realizou-se apenas três dias depois de as "águias" terem vencido em Alvalade (4-2) para a I Liga.O primeiro golo da partida foi marcado, aos 16 minutos, por Gabriel Appelt. O azarado Tiago Ilori, que se estreou pelos "leões", colocou o adversário a vencer por 2-0 ao marcar um golo na própria baliza, aos 64 minutos. Aos 82, Bruno Fernandes reduziu o resultado, com um grande golo de livre.A segunda-mão vai realizar-se em Abril, estando a data certa dependente da continuidade dos clubes portugueses nas provas da UEFA.