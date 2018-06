Segundo o DN e o Record, o treinador Sinisa Mihajlovic poderá estar de saída do seu breve cargo como treinador do Sporting. A ideia é da nova SAD leonina, presidida por Sousa Cintra, que pretende alegar o período experimental do contrato ou má-fé para terminar o contrato com o sérvio. Esta será provavelmente a primeira iniciativa da nova direcção assim que possa começar a assinar decisões pelo clube leonino, que deverá acontecer dentro das próximas horas.

O ex-jogador sérvio poderá ser assim o treinador mais rápido do mundo a rescindir um contrato, depois de a comissão de gestão, liderada por Artur Torres Pereira, o analisar. De forma a conseguir esta rescisão, o Sporting irá arguir uma de duas hipóteses: primeiro, o facto de Mihajlovic ainda estar no período experimental, conforme expresso na cláusula 11.ª do Contrato Colectivo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. Se esta situação for legalmente válida, os leões têm 15 dias para rescindir o contrato com o sucessor de Jorge Jesus. Como Mihajlovic assinou no dia 18 de Junho, o clube tem de terminar o documento legal até dia 3 de Julho.

Segundo, tentará alegar que Sinisa Mihajlovic agiu com culpa in contrahendo, ou seja, a responsabilidade civil de danos provocados por actos de omissão verificados antes da celebração do contrato, previsto no artigo 799.º, n.º 1, do Código Civil. Por outras palavras, a SAD leonina irá argumentar que Mihajlovic agiu com má-fé quando assinou o contrato tendo noção de que Bruno de Carvalho já estava suspenso da função de presidente do Sporting pela comissão de fiscalização. Além disto, Bruno de Carvalho celebrou o contrato com o sérvio cinco dias antes da Assembleia Geral (AG) que tinha como objectivo a sua destituição e a do conselho directivo do clube verde e branco – informações públicas e por isso expectavelmente conhecidas pelo treinador.

Se estas hipóteses tiverem comprovadamente base legal, o clube não terá de pagar nenhum valor compensatório pela dispensa ao treinador.

Sinisa Mihajlovic, de 49 anos, foi apresentado e contratado como treinador do Sporting há oito dias por Bruno de Carvalho.