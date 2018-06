O presidente destituído já não é sócio do Sporting e está proibido de ir a Alvalade.

Segundo uma circular interna a que o CM teve acesso, confirma-se que Bruno já não "ocupa nenhum cargo em nenhum órgão social do Sporting", nem na SAD. Bruno de Carvalho e equipa estão "suspensos preventivamente como sócios e como membros dos órgãos sociais do clube".



No referido documento, é dito que, tanto Bruno de Carvalho, como José Eduardo Quintela, Alexandre Godinho, Luís Roque e Luís Gestas viram "imediatamente proibida a entrada nas instalações" do clube e da SAD.