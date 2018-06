Sousa Cintra: as histórias do homem que tirou BdC do sério

"Esta conferência de imprensa tirou-me do sério!", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook. O presidente destituído do Sporting acabava de anunciar que afinal vai impugnar a assembleia-geral do clube que ditou a sua saída da presidência do Conselho Directivo e que vai concorrer às eleições marcadas para 8 de Setembro e tinha um alvo concreto: o novo presidente da SAD "leonina". "Calma. O homem do tremoço vai ser Presidente do quê? Da SAD???", questionou primeiro. "Não Sousa Cintra, não és o Presidente da SAD pois para isso tens de passar por muitos passos [sic]", atirou.

Sousa Cintra foi anunciado, este domingo, como novo líder do futebol dos "leões" pela comissão de gestão do Sporting, liderada por Artur Torres Pereira. Um regresso do antigo presidente ao clube que liderou de 1989 até 1995 e do qual faz parte com alguns episódios marcantes. "Como isto é um desafio e dos fracos não reza a história, eu decidi aceitar este desafio", confessou o antigo presidente. E deixou uma garantia: "Fiz três mandatos, isto é uma missão porque tenho o Sporting no coração e achei que era uma obrigação minha mas é até às eleições."

José Sousa Cintra nasceu, a 26 de Outubro de 1994, em Raposeira, Vila do Bispo, Algarve. Proveniente de uma família humilde, começou cedo a trabalhar. Aos 15 anos veio para Lisboa trabalhar como ascensorista no Hotel Tivoli – ao mesmo tempo vendia aguarelas, o que lhe permitia amealhar algum dinheiro. Após o 25 de Abril, tornou-se um empresário de sucesso e as águas foram a sua principal área de investimento.

Apesar da fortuna, era pouco conhecido junto dos portugueses e dos grandes empresários. A situação acabou por mudar quando se tornou presidente do Sporting em 1989 – fez apenas seis dias de campanha, mas foi o suficiente para vencer as eleições realizadas num período de grande instabilidade com 63,6% dos votos.

Voltou a ser reeleito em 1991 e 1993, em duas eleições que não teve oposição, mantendo-se na presidência até 2 de Julho de 1995. Decidiu não se recandidatar e a sua saída deu origem àquilo que ficou conhecido como o "Projecto Roquete", actualmente muito ligado aos "croquetes" que Bruno de Carvalho tanto critica. Na altura, foi substituído por Pedro Santana Lopes que não se esqueceu do antecessor quando, nessa época, o Sporting ganhou a Taça de Portugal – pode considerar-se o único troféu do reinado do empresário algarvio no Sporting, visto que presidiu quase toda a temporada.

Os melhores episódios e conquistas

Com estilo peculiar e popular, cedo se distinguiu dos restantes dirigentes do Sporting, mas também do futebol português. Ao longo dos seis anos em Alvalade, viveu momentos históricos e protagonizou outros bastante insólitos. Todos eles ajudaram a construir um legado, que levou a que fosse um nome prontamente pensado para a Comissão de Gestão que substituiu BdC na liderança do Sporting.

Quando entrou no clube, conseguiu garantir a continuidade de Figo e Peixe, duas das estrelas da formação "leonina" que se diziam estar a caminho do Benfica. Na altura, a crise financeira do Sporting deixava o clube com dificuldades até para pagar despesas correntes.

Mas isso não o impediu de investir forte no futebol. Contratou Marinho Peres (levou a equipa de futebol a uma meia-final da Taça UEFA), Bobby Robson e Carlos Queiroz. O britânico acabou por ser despedido após uma derrota nas competições europeias naquele que Sousa Cintra considerou o seu maior erro. A saída do técnico inglês foi anunciada à equipa técnica ainda no avião que trazia a equipa de regresso a Lisboa. Carlos Queiroz liderou aquela que é considerada uma das maiores equipas de sempre dos "leões" e colocou a equipa a jogar um excelente futebol, mas não conseguiu conquistar o título.

Pelo meio, ficou na memória dos adeptos por momentos como o que ocorreu em directo na TSF – durante uma entrevista partiu o vidro do carro. "Agora partido o vidro aqui do meu carro, pá… Que grande porra. Estava a beber uma água. É preciso um gajo ser estúpido. É inacreditável", explicou. "Pensei que tinha o vidro aberto. A janela estava fechada e parti o vidro."

Mais tarde, nos quartos-de-final da Taça UEFA 1990/1991, foram as câmaras da RTP que apanharam Cintra noutro momento insólito. "Penalti, porra, pá. O árbitro está comprado. Você comprou o árbitro", disse ao presidente do Bolonha, adversário dessa noite.

Com Sousa Cintra, Alvalade começou a receber concertos de grandes vedetas internacionais. Quando questionado sobre Mark Knopfler, vocalista e guitarrista dos Dire Straits, que actuariam em Alvalade em Abril de 1992, foi contundente: "É um bom jogador, mas o plantel está fechado".

Em plena crise actual do Sporting, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deixou um aviso: "Este ano vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia fazer. Mas vou fazer. Não interessa se é o Bruno, se é o António ou o Joaquim. Há 25 anos brincaram connosco."

O presidente dos "encarnados" referia-se ao Verão Quente de 1993, em que Paulo Sousa e Pacheco rescindiram com o clube da Luz, alegando salários em atraso, para assinar pelo Sporting. Um golpe infligido por Sousa Cintra ao maior rival dos "leões" – ainda assim, o título foi ganho pelas "águias". Aproveitando a crise profunda que se vivia na Luz, o então presidente verde e branco tentou ainda contratar João Vieira Pinto, mas o Benfica conseguiu recuperar o jogador. Os dois atletas foram apresentados dentro do Estádio de Alvalade, onde chegaram numa limusina branca.

Fora do futebol, conquistou títulos internacionais no hóquei em patins e no atletismo – numa altura em que os gémeos Castro eram as principais figuras do clube nesta modalidade. Foi também com Cintra que os "leões conquistaram" um tricampeonato de voleibol.

Duas vezes distinguido com o Prémio Stromp, Sousa Cintra inaugurou o Museu do Sporting no Estádio José Alvalade.