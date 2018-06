Fernando Correia garante que Sousa Cintra pode entrar em Alvalade

Porta-voz de Bruno de Carvalho admite que o presidente destituído se possa reunir com o novo líder da SAD.

Fernando Correia, porta-voz de Bruno de Carvalho foi esta segunda-feira a Alvalade negar aos jornalistas ali presentes que Sousa Cintra, o nome indicado pela Comissão de Gestão para liderar a SAD esteja impedido de entrar no estádio de Alvalade.



"Não é verdade que Bruno de Carvalho tenha impedido a entrada de Sousa Cintra. Ele pode vir hoje [segunda-feira] à hora que quiser e será recebido para iniciar as suas funções".



Correia diz que foi informado pelos serviços de segurança que "os serviços de segurança" lhe disseram que "o Sr. José Sousa Cintra não compareceu nas instalações da SAD".



O porta-voz adianta ainda que Bruno de Carvalho enviou duas mensagens SMS a José Sousa Cintra, dizendo estar à sua espera na SAD para lhe "prestar alguns esclarecimentos" e, eventualmente, "assinar algum documento que seja necessário".



Fernando Correia acrescenta que há a possibilidade de Bruno de Carvalho se reunir com Sousa Cintra para lhe passar as pastas da SAD "hoje mesmo" se Sousa Cintra estiver disponível. "Pode vir quando quiser", diz Fernando Correia a Sousa Cintra.