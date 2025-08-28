Sábado – Pense por si

Liga Europa: Sporting de Braga fecha play-off com agregado de 9-1 e assegura fase de liga

Lusa 28 de agosto de 2025 às 22:19
O Sporting de Braga junta-se ao FC Porto na fase de liga da prova e o sorteio realiza-se na sexta-feira.

O Sporting de Braga garantiu esta quinta-feira presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao golear em casa o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, por 5-1, em jogo da segunda mão do play-off.

Jogadores do SC Braga celebram vitória contra o Lincoln Red Imps no play-off da Liga Europa
Jogadores do SC Braga celebram vitória contra o Lincoln Red Imps no play-off da Liga Europa HUGO DELGADO/LUSA

No Estádio Municipal de Braga, Gabri Martínez 'bisou', com golos aos 41 e 45+1 minutos, depois de Vítor Carvalho ter inaugurado o marcador, aos 12, e de Sandro Vidigal (77), e Pau Victor (82) também terem marcado.

O Lincoln Red Imps, que há uma semana foi goleado na primeira mão por 4-0, jogada no Estádio Algarve, marcou aos 89 minutos, por intermédio de Kike Gomez.

O Sporting de Braga, que se junta ao FC Porto na fase de liga da segunda prova europeia de clubes, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, afastou o Levski Sofia e o Cluj nas duas rondas de qualificação que antecederam o play-off.

