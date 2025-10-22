Benficómetro: faça o teste e descubra quem é o seu candidato à presidência

O futuro do Benfica decide-se no próximo sábado, dia 25. A votação vai decorrer entre as 08h30 e as 22h00 (hora de Lisboa). Para ganhar as eleições, um dos seis candidatos tem de conseguir a maioria dos votos, ou seja, 50%. Caso isso não se verifique, será realizada uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados, duas semanas depois, a 8 de novembro.

