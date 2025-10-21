Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de outubro de 2025 às 18:16

Luís Filipe Vieira: o perfil do candidato à presidência do Benfica em um minuto

Filipe Alexandre Dias, editor executivo de Record, traça o perfil de Luís Filipe Vieira, um dos seis candidadatos à presidência do Benfica marcadas para 25 de outubro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana