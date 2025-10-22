Sábado – Pense por si

Vídeos
22 de outubro de 2025 às 18:09

Martim Mayer: o perfil do candidato à presidência do Benfica em um minuto

Filipe Alexandre Dias, editor executivo de Record, traça o perfil de Martim Mayer, um dos seis candidadatos à presidência do Benfica marcadas para 25 de outubro.

