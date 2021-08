Benfica vence Spartak de Moscovo e segue para os playoff

As mais lidas

O Benfica venceu o Spartak de Moscovo de Rui Vitória por 2-0 e segue para os playoffs de acesso à Liga dos Campeões onde vai defrontar o PSV Eindhoven.







EPA/MIGUEL A. LOPES

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois de vencer por 2-0 na primeira volta, na Rússia, a equipa liderada por Jorge Jesus voltou a triunfar sobre o Spartak de Moscovo, desta vez com um golo de João Mário e um auto-golo de Samuel Gigot.Para se juntar a Sporting e FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, o conjunto de Jorge Jesus vai ter de eliminar os holandeses do PSV Eindhoven, que afastaram os dinamarqueses do Midtjylland.