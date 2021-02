Benfica vence Estoril por 3-1 e abre caminho para a final da Taça

"Águias" estiveram a perder frente ao emblema da segunda liga, mas um bis de Darwin Nuñez e outro golo de Seferovic facilitou as contas para uma segunda mão na Luz com olhos postos no Jamor.

O Benfica venceu esta quinta-feira o Estoril Praia por 3-1, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal e ficou com meio caminho andado para a final no Estádio do Jamor.







Benfica - Estoril Lusa

Em casa, o Estoril Praia começou da melhor maneira e foi quem abriu o marcador, aos 23 minutos, por André Vidigal. As "águias" responderam ainda antes do intervalo, por intermédio de Darwin Nuñez, aos 44 minutos.

Na segunda parte, o Benfica voltou à carga sobre o emblema da segunda liga, chegando à vantagem aos 68 minutos, por Seferovic, e ampliando o resultado através do bis de Darwin Nuñez aos 77.



Para a segunda mão, que se realizará no Estádio da Luz, o Benfica trará uma vantagem de dois golos de diferença e de três golos marcados fora de casa. A segunda parte da eliminatória irá realizar-se no dia 3 de março.