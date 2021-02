Luis Díaz e Uribe apanham um jogo de suspensão

Os jogadores do FC Porto foram castigados por um jogo pelas expulsões no Sp. Braga-FC Porto.

Luis Díaz e Matheus Uribe foram castigados por um jogo pelas expulsões no Sp. Braga-FC Porto (1-1), da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O extremo viu o vermelho direto após o lance em que lesionou involuntariamente David Carmo de forma grave, na sequência de um remate. Já o médio deu uma cabeçada em Ricardo Esgaio, já nos instantes finais da partida. Díaz foi ainda multado em 306 euros, ao passo que Uribe terá de pagar 765 euros.





No caso de Díaz, o FC Porto vai avançar com um pedido de despenalização. A garantia foi dada ontem por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal."Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens e, mesmo assim, entender penalizar o Díaz, o FC Porto tratará de pedir a sua despenalização. Vamos acreditar que o Luis Díaz não seja castigado, que se perceba que o lance teve consequências infelizes para o defesa, mas que não se justicava de forma alguma o vermelho. Se houver castigo, algo que deverá ser conhecido sexta-feira, logo se verá", frisou Francisco J. Marques, ainda antes de se saber a decisão do CD.