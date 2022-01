Benfica vence em Arouca e reforça terceiro lugar da Primeira Liga

Darwin e Gonçalo Ramos marcaram os golos da partida. Águias colocam-se, provisoriamente, a três pontos do Sporting e seis do FC Porto.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Arouca por 2-0 em jogo de abertura da 19ª jornada do campeonato.







Benfica- Arouca Lusa

O primeiro golo da partida foi apontado pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 32 minutos, de grande penalidade, com Odysseas Vlachodimos a defender um outro penalti, aos 41. O suplente utilizado Gonçalo Ramos marcou o golo da confirmação aos 90+2.

As águias passam agora a somar 44 pontos, colocando-se, provisoriamente, a três pontos do Sporting e seis do FC Porto, enquanto o Arouca, que tem menos um jogo, manteve-se com 14, e pode ser alcançado pelo lanterna-vermelha Belenenses SAD.