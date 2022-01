Vitinha: o novo craque do FC Porto é fã de Cerelac e em miúdo era do Benfica

Vitinha tinha 7 anos e jogava nas escolinhas do Desportivo das Aves há um mês quando surgiu a hipótese de ir disputar o Mundialito de futebol de 7 ao Algarve, num torneio (na semana da Páscoa de 2007) que contava com mais de 100 equipas de todo o mundo, entre as quais FC Porto, Benfica, Sporting, Real Madrid, Barcelona, Flamengo e Boca Juniors.



O convite foi feito por Adílio Pinheiro, que durante anos tinha sido responsável pelas camadas jovens do Aves, mas que entretanto criara o Pinheirinhos de Ringe, um projeto de integração social num bairro problemático do concelho de Santo Tirso.



Na viagem de autocarro para Vila Real de Santo António, conforme lembra à SÁBADO Adílio Pinheiro, aconteceu um percalço em Pombal que deixou em ânsias Vitinha (Vítor Ferreira de nome de batismo): “Partiu-se o cabo do acelerador e lembro-me de ele não nos largar, a mim e ao motorista, e mesmo depois quando se arranjou um mecânico, estava preocupado, com medo que não chegássemos a horas ao torneio.”