Benfica vence Ajax e está nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

O Benfica venceu esta terça-feira o Ajax em Amesterdão, por 1-0, e garantiu a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, após o empate por 2-2 no Estádio da Luz.







Benfica _ Ajax Lusa

O golo da vitória foi marcado pelo avançado uruguaio Darwin Nuñez aos 77 minutos, na sequência de um livre de Grimaldo. Na primeira mão, as "águias" tinham conseguido um empate 2-2 no Estádio da Luz. Esta é a quinta vez que o Benfica está nos quartos-de-final da nova Liga dos Campeões, depois de presenças em 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.

Na fase seguinte, também já estão os alemães do Bayern Munique, os ingleses do Liverpool e do Manchester City, "carrascos" do Sporting, e os espanhóis do Real Madrid e do Atlético de Madrid.