Em causa episódios registados no clássico entre dragões e leões, no Estádio do Dragão.

Queixa do Sporting resulta em processos a Conceição, Vítor Baía, Rui Cerqueira e à SAD do FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou a abertura de um processo disciplinar a Sérgio Conceição, Vítor Baía, Rui Cerqueira e à SAD do FC Porto, em resultado de uma participação disciplinar feita pelo Sporting, com base em episódios registados no clássico do campeonato, no Dragão, a 11 de fevereiro.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O encontro em causa terminou com grande confusão no relvado, a envolver elementos de ambas as equipas e não só. A tensão chegou, inclusive, aos corredores do próprio Estádio do Dragão. Indica o Conselho de Disciplina que o processo está entregue à Comissão de Instrutores da Liga Portugal.