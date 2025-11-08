Sábado – Pense por si

Benfica. Urnas estão fechadas e os votos vão começar a ser contados

Débora Calheiros Lourenço
As mesas de voto estiveram abertas entre as 8h30 e as 22h00.

Depois de mais de 93 mil sócios do Benfica terem votado na segunda volta das eleições presidenciais as mesas de voto estão oficialmente encerradas e os votos começam a ser contados.  

O Benfica segurou também o novo recordo do mundo para mais votantes nas eleições de um clube, que até agora pertencia ao Barcelona (57.088). 

93.081 sócios do Benfica regressaram este sábado às urnas para escolherem entre Rui Costa e João Noronha Lopes. Na primeira volta, a 25 de outubro, 86.277 sócios escolheram entre Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, tendo Rui Costa (42,13%) e João Noronha Lopes (30,26%) passado à segunda volta deste sábado.  

