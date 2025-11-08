João Marecos, candidato na lista de Noronha Lopes, veio a público criticar o envio de mensagens por parte da candidatura de Rui Costa a presidentes da Casa do Benfica (vídeo acima) em dia de eleições. Marecos, que é candidato a vice-presidente da MAG, lembrou o que aconteceu por a lista de Noronha Lopes ter enviado um comunicação a alguns sócios específicos. "Se o Benfica não der nenhuma explicação fica demonstrado que há um critério para uma lista diferente do que foi aplicado para outra lista. Isto ilustra algo que estamos a dizer há muito tempo: a montanha que é preciso escalar para ganhar umas eleições a um incumbente do Benfica é muito alta, espinhosa e difícil", apontou aos jornalistas, no Estádio da Luz.

A carregar o vídeo ... Candidato a vice da MAG de Noronha Lopes: «Benfica tem de manter a mesma bitola perante algo muito mais grave»

Motivo da queixa: "Nas primeiras horas da madrugada do dia de hoje a candidatura encabeçada pelo presidente Rui Costa enviou aos presidentes das casas do Benfica uma mensagem com teor claramente de propaganda eleitoral. Foi com estupefação que assistimos a isto, porque nem há 24 horas o presidente da MAG fez apelo às duas listas pedindo que se abstivessem de fazer comunicações deste género e nem 24 horas depois, a lista G, que é também a lista do presidente da MAG viola esse pedido de forma que não estávamos à espera. Recordo que há 2 semanas se rasgaram as vestes por causa de uma comunicação que foi dirigida a sócios que subscreveram essa comunicação. Foram enviados aos presidentes das Casas do Benfica, que relembro têm um papel importante a cumprir no dia de hoje. O ato eleitoral decorre nas Casas do Benfica, que são lideradas pelos seus presidentes, que lideram a secção de voto em alguns casos. Enviar uma mensagem no próprio dia das eleições a pessoas que estão a cumprir a integridade do ato eleitoral é particularmente grave. A mensagem de Rui Costa era de dois minutos e meio a lamentar a falta de proximidade no último mandato e a relembrar as promessas que tem em matérias de Casas do Benfica e num apelo claro ao voto".

À espera de uma resposta do Benfica: "Ficaria muito surpreendido que o Benfica que há 2 semanas promoveu queixas relativamente à nossa campanha que agora não mantivesse a mesma bitola perante algo que consideramos muito mais grave. Estamos à espera que o Benfica reaja contra isto".

A carregar o vídeo ... João Marecos: «Há 2 semanas rasgaram-se as vestes por causa de uma comunicação aos sócios...»