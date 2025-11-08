Sporting vence nos Açores após reviravolta com golo de Hjulmand nos descontos

Com esta vitória, o Sporting soma os mesmos 28 pontos do líder FC Porto, que no domingo visita o Famalicão.

O Sporting venceu este sábado no terreno do Santa Clara, por 2-1, após reviravolta e graças a um golo tardio do dinamarquês Morten Hjulmand, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O capitão dos bicampeões nacionais garantiu a vitória ‘leonina’, aos 90+4, pouco depois de o Sporting ter ficado em inferioridade numérica, por expulsão de Maxi Araújo, consumando a recuperação iniciada aos 32, com o oitavo golo na I Liga de Pedro Gonçalves, que viria a sair lesionado do encontro, ficando em dúvida para os jogos da seleção portuguesa.

Com esta vitória, o Sporting soma os mesmos 28 pontos do líder FC Porto, que no domingo visita o Famalicão, enquanto o Santa Clara, que até começou o encontro a ganhar, com um tento de Vinicius, aos cinco minutos, permanece no 11.º lugar, com os mesmos 11 pontos de Nacional e Alverca.