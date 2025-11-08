Benfica bate o recorde do mundo: votaram 78 mil sócios até às 18h00

Na primeira volta, a 25 de outubro, 86.297 sócios escolheram o nome que queriam ver à frente do Benfica, no entanto a marca não foi reconhecida pelo Guinness uma vez que não houve um presidente eleito.

Pelas 18h00 já tinham votado mais de 78 mil sócios do Benfica para a segunda volta das eleições do clube, na primeira volta à mesma hora tinham votado 64.500 sócios, a informação foi avançada por José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

Com os78.472 votos, e ainda a faltarem seis horas para o fecho das mesas de votos, as águias seguram o novo recorde do mundo de mais votantes nas eleições de um clube, que até agora pertencia ao Barcelona (57.088).

Na primeira volta, que se realizou a 25 de outubro, um total de 86.297 sócios escolheram o nome que queriam ver à frente do Benfica nos próximos quatro anos, no entanto a marca não foi reconhecida pelo Guinness World Recordes, uma vez que para o livro de recordes tem de haver um presidente eleito para o recorde seja anunciado. Este sábado Pereira da Costa anunciou: "Votaram 78.472 sócios, quando tinham votado, no mesmo período há 15 dias, 64.500 sócios. Continuamos a ter aquela curva consistente, temos mais 14 mil votantes do que há 15 dias. É um número que confirma a confiança que tínhamos no efeito de mobilização. Os sócios estão a confirmá-la. Sou otimista, mas também sou um otimista moderado. Se pode cair ao longo da noite? Não tenho nenhum sinal nesse sentido. As filas andam muito depressa, o voto é muito mais fácil, e dá ideia que há menos gente a votar, mas não. Há mais gente, mas votam mais depressa. Não temos nenhuma ideia que desmobilize. Em quatro horas, dá para votar muita gente.

Sobre a contagem dos votos o presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu: "Vai haver o dobro de meios em Lisboa, vão começar mais cedo. Quem vai contar, está melhor preparado para contar. Os delegados participarão, os trabalhadores do Benfica também".

Notícia atualizada às 18h13 para introdução dos dados atualizados.