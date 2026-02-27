Benfica suspende cinco sócios por comportamentos racistas no jogo com o Real Madrid

Encarnados também cancelaram os "respetivos Red Pass", informou o clube.
O Benfica anunciou esta sexta-feira em comunicado que "suspendeu cinco sócios [do clube] e cancelou os respetivos Red Pass" por alegados comportamentos racistas que ocorreram durante a receção do Real Madrid.
Em causa está um jogo que ocorreu no passado dia 17 de fevereiro - onde adeptos foram filmados a imitar gestos de macacos na direção do jogador do Real Madrid, Vinicius Júnior, após Gianluca Prestianni ter também sido acusado de ter chamado o espanhol de "macaco". Segundo o clube, na sequência deste jogo bastante polémico, foram "abertos processos disciplinares".
Agora, em comunicado, o Benfica reitera que "não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo". O clube "continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade".