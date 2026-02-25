UEFA rejeita recurso do Benfica: Prestianni não vai mesmo a jogo frente ao Real Madrid

Médio argentino está em Madrid, mas não constará na ficha de jogo para a partida desta noite no Bernabéu

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

A UEFA rejeitou o recurso apresentado pelo Benfica após o organismo ter comunicado que Gianluca Prestianni seria preventivamente suspenso por um jogo depois da polémica com Vinícius Júnior no Benfica-Real Madrid, duelo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em comunicado emitido esta quarta-feira, o Comité de Recurso da UEFA considerou "indeferido" o recurso apresentado pelos encarnados, mantendo a decisão tomada pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo, a 23 de fevereiro.

Assim sendo, Gianluca Prestianni, que está viajou com a equipa e está em Madrid para assistir ao encontro desta noite, não poderá ser utilizado pelo Benfica no jogo decisivo da segunda mão do playoff da Champions League.

O comunicado do Comité de Recurso da UEFA:

"O Comité de Recurso tomou hoje a seguinte decisão:

O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, de 23 de fevereiro de 2026, é confirmada.

O Sr. Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para o próximo jogo das competições de clubes da UEFA para o qual estaria, de outra forma, elegível", pode ler-se.

