Real Madrid inicia processo para expulsar sócio que fez saudação nazi antes do jogo com o Benfica

Merengues emitiram comunicado após jogo com o Benfica.
O Real Madrid abriu um processo para a expulsão "imediata" contra o sócio que foi apanhado a fazer a saudação nazi nas bancadas do Santiago Bernabéu, momentos antes do Real Madrid-Benfica.
Após o final do encontro, os merengues emitiram um comunicado a dar conta que solitaram com caráter de urgência a abertura de um processo contra o adepto que foi apanhado pela transmissão televisiva a fazer o referido gesto, realçando que o apoiante dos blancos foi localizado e expulso do estádio pela equipa de segurança momentos depois do incidente.
Os merengues frisaram também que o clube condena qualquer tipo de "gestos e expressões que incitam à violência e ao ódio no desporto e na sociedade".
Eis o comunicado na íntegra:
"O Real Madrid C. F. comunica que solicitou urgentemente à Comissão Disciplinar do clube que inicie um processo imediato de expulsão do sócio que foi filmado pelas câmaras de televisão a fazer o saudação nazista na zona onde se localiza a Grada de Animación, momentos antes do início do jogo entre o Real Madrid e o Benfica.
Este sócio foi localizado pelos membros da segurança do clube instantes depois de aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu.
O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam à violência e ao ódio no desporto e na sociedade."