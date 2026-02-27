Liga dos Campeões. Sporting defronta Bodø/Glimt

O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.

O Sporting vai jogar contra a equipa norueguesa Bodø/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.



Troféu Liga dos Campeões EPA

Por terem terminado a fase de liga no sétimo lugar, os 'leões' foram cabeças de série no sorteio, pelo que vão receber na primeira mão (10/11 de março) a equipa norueguesa, estando a segunda mão agendada para uma semana depois (17/18 de março), na Noruega.

O sorteio determinou ainda que nos oitavos o Manchester City vai defrontar o Real Madrid, o PSG vai jogar contra o Chelsea, o Newcastle defronta o Barcelona e o Galatasaray tem embate marcado contra o Liverpool. Por fim, o Atlético Madrid joga contra o Tottenham e o Atalanta joga contra o Bayern Munique.