Como Benfica, Sporting e FC Porto aproveitam o fator-casa para o êxito

Em dezembro de 1984, o Real Madrid perdeu 3-0 em Bruxelas, contra o Anderlecht, numa eliminatória da Taça UEFA. Mas antes da segunda mão, o avançado Valdano mostrava-se confiante, pois acreditava que os belgas iam “sofrer com o medo cénico do Bernabéu”. E com um estádio com 90 mil pessoas em ebulição, isso aconteceu: aos 16 minutos já o Real ganhava por 2-0, tendo terminado 6-1.