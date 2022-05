Benfica-FC Porto: Ir festejar no campo do rival... ou sair de lá de rastos

Um empate chega para o FC Porto ser campeão este sábado, no estádio da Luz – e os dragões já celebraram duas vezes no terreno do Benfica. Aliás, os encarnados nunca foram desmancha-prazeres para os portistas - estes, por sua vez, já impediram a festa das águias em cinco ocasiões (uma delas em Lisboa).

É o momento mais famoso das festas feitas no campo do rival: a 4 de abril de 2011, o FC Porto liderava a classificação da I Liga com mais 13 pontos do que o Benfica, e uma vitória no estádio da Luz permitia-lhe conquistar o título: a equipa treinada por André Villas-Boas, e que tinha figuras como Hulk, João Moutinho ou Falcao, venceu mesmo (2-1). Mas quando os jogadores pulavam e cantavam no relvado, as luzes do estádio foram apagadas e o sistema de rega foi ligado.