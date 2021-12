Benfica confirma saída de Jorge Jesus e garante Veríssimo até fim da época

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Benfica confirma que o treinador Jorge Jesus vai abandonar o clube e que Nélson Veríssimo é o próximo treinador da equipa principal de futebol.





A SAD das "águias" indica ainda que "o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol".

A saída de Jorge Jesus já tinha sido

.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD "encarnada" indica que "chegou a acordo" com o treinador para a "rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".