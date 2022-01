Nélson Veríssimo. Atinado, certinho e amigo dos jogadores

Quando começavam os treinos da equipa B do Benfica, o treinador-adjunto Nélson Veríssimo gostava de participar nas trocas de bola dos jogadores no aquecimento. “Ele chegava, sorridente, e dizia: ‘Vamos lá pôr aqui qualidade’”, lembra à SÁBADO Flávio Silva, que esteve nos bês dos encarnados em 2014/15. “Atenção, ele fazia essa brincadeira, era bem-disposto, mas não havia palhaçadas, era próximo do plantel, mas sempre focado no trabalho”, diz o atual avançado do Amora.



João Teixeira, que esteve no Benfica B de 2013 a 2016, realça a sua calma e educação. “Nunca faltou ao respeito a ninguém, não andava aos berros e era amigo dos jogadores.”



Hoje no Chaves, o médio refere que já apanhou treinadores-adjuntos que apenas se aproximavam dos jogadores para saber coisas e depois informar o técnico principal. “Ele não era assim. Tinha uma relação franca connosco. Claro que quando havia conversas mais duras, era com o treinador [Hélder Cristóvão], mas o Veríssimo também dava feedbacks, corrigia aspetos e orientava os exercícios.”