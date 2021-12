Benfica: Jorge Jesus assume que 'projeto chegou ao fim'

O presidente do Benfica lamentou a saída do treinador, agradecendo a "dedicação e esforço" de Jesus e terminando a desejar-lhe "as maiores felicidades".

Jorge Jesus e Rui Costa fizeram uma comunicação conjunta sobre a saída do treinador do Benfica. O presidente encarnado confirmou o "acordo para a rescisão" do contrato, com "a mesma lealdade e seriedade" com que sempre trabalharam juntos, começou por afirmar o presidente do clube. Nelson Veríssimo vai ser o treinador da equipa principal de futebol até ao final da época.



"Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, mas chegámos à conclusão que este acabou por ser melhor para ambas as partes", disse também Rui Costa, agradecendo a "dedicação e esforço" de Jesus e terminando a desejar-lhe "as maiores felicidades".



O treinador de saída afirmou que o "projeto chegou ao fim". "Vim a pensar que sou uma solução e não um problema", afirmou, garantindo que sai "pelos interesses do Benfica e o que será melhor para todos", avisando ainda que vai continuar a trabalhar como treinador e reafirmando que teve "muita honra" em voltar ao Benfica.