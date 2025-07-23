Sábado – Pense por si

Benfica - Rio Ave da primeira jornada adiado devido à Liga dos Campeões

Record 23 de julho de 2025 às 21:41
Edição de 13 a 19 de agosto
Encontro estava previsto para o fim de semana entre os dois jogos com o Nice

O Benfica-Rio Ave, referente à primeira jornada do campeonato, vai ser adiado. Na base desta decisão tomada pela Liga Portugal, que atendeu ao pedido do clube da Luz, estão os compromissos das águias nas provas europeias, mais concretamente na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ficou a saber-se hoje que o clube da Luz defronta o Nice a 6 e 12 de agosto, sendo que o encontro com os vilacondenses estava previsto para o fim de semana entre as duas partidas com os franceses.

Essa partida, segundo o comunicado, deverá ser disputada a 23 de setembro, ainda que essa data seja provisória em função da marcação das partidas de uma eventual presença na fase de grupos da Champions, anunciou a Liga Portugal em comunicado.

Quanto aos restantes duelos, o campeão Sporting abre a defesa do bicampeonato em casa do Casa Pia na sexta-feira, a 8 de agosto, pelas 20:15. Já o FC Porto, na nova versão sob o comando de Francesco Farioli joga no dia seguinte ante o V. Guimarães, pelas 20h30.

