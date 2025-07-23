Benfica oficializa Richard Ríos: conheça todos os valores do negócio

O Benfica oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação de Richard Ríos. O internacional colombiano, que chegou a Lisboa esta terça-feira de manhã, assinou um contrato válido até 2030. Em comunicado à CMVM, as águias detalharam os valores do negócio: 27 milhões de euros fixos, naquela que é a segunda maior contratação da história das águias, apenas atrás de Kökçü (29,7 M€, já incluindo os objetivos e o valor fixo de 25 M€). Além disso, o médio, de 25 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 100 M€.



Francisco Paraíso/Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Palmeiras para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Richard Ríos, por um montante de € 27 000 000 (vinte sete milhões de euros). A Benfica SAD será responsável por uma parcela do mecanismo de solidariedade a clubes que participaram na formação do jogador, a qual se estima num montante adicional de, aproximadamente, € 419 000 (quatrocentos e dezanove milhares de euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100 000 000 (cem milhões de euros)", pode ler-se no comunicado do Benfica.

Rui Costa conseguiu fechar este dossiê com o Palmeiras por 27 milhões de euros fixos - pagos em três tranches e três anos - com o Verdão a ter direito a 21,6 M€ e a distribuir o restante pelo Flamengo (1,8 M€) e Guarani (3,6 M€). Ainda assim, o custo desta operação poderá ascender aos 30 milhões de euros para a SAD benfiquista, com o jogador (que detinha 10% do passe) a beneficiar de 3 milhões. Esta fatia pode ser diluída no contrato.