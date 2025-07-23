Sábado – Pense por si

Desporto

Benfica oficializa Richard Ríos: conheça todos os valores do negócio

Record 23 de julho de 2025 às 17:01
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Internacional colombiano assinou um contrato válido até 2030 e com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O Benfica oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação de Richard Ríos. O internacional colombiano, que chegou a Lisboa esta terça-feira de manhã, assinou um contrato válido até 2030. Em comunicado à CMVM, as águias detalharam os valores do negócio: 27 milhões de euros fixos, naquela que é a segunda maior contratação da história das águias, apenas atrás de Kökçü (29,7 M€, já incluindo os objetivos e o valor fixo de 25 M€). Além disso, o médio, de 25 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 100 M€.

Francisco Paraíso/Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Palmeiras para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Richard Ríos, por um montante de € 27 000 000 (vinte sete milhões de euros). A Benfica SAD será responsável por uma parcela do mecanismo de solidariedade a clubes que participaram na formação do jogador, a qual se estima num montante adicional de, aproximadamente, € 419 000 (quatrocentos e dezanove milhares de euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100 000 000 (cem milhões de euros)", pode ler-se no comunicado do Benfica.

Noronha Lopes: 'Utilização vergonhosa dos meios do Benfica para defesa do candidato Rui Costa'
Leia Também

Noronha Lopes: "Utilização vergonhosa dos meios do Benfica para defesa do candidato Rui Costa"

Tópicos Richard Ríos Sport Lisboa e Benfica Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Benfica oficializa Richard Ríos: conheça todos os valores do negócio