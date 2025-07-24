Morreu o wrestler Hulk Hogan

O wrestler mais famoso de sempre tinha 71 anos. Foi uma lenda adorada e odiada em igual medida.

Morreu owrestlerHulk Hogan esta quinta-feira, 24 de julho, aos 71 anos. A estrela da WWE sofreu uma paragem cardíaca em sua casa em Clearwater, Flórida, de acordo com osite norte-americanoTMZ.



EPA/JIM LO SCALZO

Nos mais de 40 anos que passou na indústria do wrestling, Hulk Hogan foi um dos co-responsáveis por transformar esta forma de entretenimento num evento de massas mundial. A forma como aplicou um golpe em André the Giant, um homem com (alegadamente) 236 quilos, levantando-o e atirando-o ao tapete tornou-se uma das imagens mais impactantes de toda a indústria do wrestling. Foi também um dos primeiros profissionais da WWE a chegar ao cinema, tendo um papel como Thunderlips emRocky III, de 1983.

No wrestling há dois tipos de personagens, os face - os bons - e os heel - os maus. Na World Wrestling Entretainment, empresa que ajudou a chegar ao topo do mundo do wrestling, Hogan foi sempre um dos bons. Um patriota que derrotava os inimigos dos Estados Unidos, que fazia frente aos que tratavam mal os fãs. Mas depois de um escândalo com esteroides teve de reinventar, passando a ser um vilão da facção NWO – New World Order. Fumava, bebia, andava com o badboy Dennis Rodman dos Chicago Bulls. Mas depois da reforma sempre que aparecia era tratado novamente como o herói.

Nos anos 80, teve também a sua própria série de desenhos animados, Hulk Hogan's Rock 'n' Wrestling, e de 2003 a 2005 teve um reality show que seguia a sua vida familiar: Hogan Knows Best.

Foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2005. No entanto, em 2015 foi removido após a divulgação de comentários racistas captados numa gravação feita sem o seu conhecimento durante um encontro sexual.

Nelson Pereira, fundador e promotor do Wrestlefest, uma empresa de wrestling portuguesa, diz à SÁBADO que "Hulk Hogan claramente foi uma das figuras mais importantes da história do wrestling" e liga o sucesso da WWE à popularidade que Hogan atingiu nos anos 80 e 90. Mas ressalva que os últimos anos causaram danos à imagem que se tinha criado de Hogan: "Infelizmente a reputação dele foi bastante manchada depois de declarações completamente racistas e uma grande parte da geração atual de fãs e lutadores já não o vê como o ídolo que as gerações prévias viam".

No último mês, o estado de saúde de Hogan foi alvo de forte especulação, com várias publicações a mencionar que o antigo lutador se encontrava debilitado, após ter feito uma cirurgia ao pescoço, em maio.

Anteriormente tinha aparecido várias vezes na campanha presidencial de Donald Trump (a fotografia que ilustra o artigo mostra um desses comícios).

Nelson Pereira, um praticante e amante de wrestling resume a vida de Hogan: "É uma figura controversa mas ninguém pode negar que sem o sucesso dele, o nosso desporto seria muito menos reconhecido".