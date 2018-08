Jogadores bloquearam número como forma de se defenderem do que consideram ser uma intromissão inaceitável.

As várias intervenções de Bruno de Carvalho são relativizadas por vários jogadores do Sporting, mas o Record sabe que outros há para quem as últimas mensagens foram a gota de água e o número do presidente já está bloqueado nas respectivas agendas.



Uma forma de se defenderem do que consideram ser uma intromissão inaceitável, pois entendem que o líder destituído devia saber que não existe interesse em reatar uma relação que acabou demasiado deteriorada após Alcochete.



