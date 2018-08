Integrante da equipa de Frederico Varandas à presidência do Sporting disse que ia "ser o gajo do Conselho Directivo" e fez ameaças.

Um áudio com uma conversa de Pedro Silveira está a provocar uma onda de choque na equipa de Frederico Varandas à presidência do Sporting, avança o Correio da Manhã.



O membro da lista de Varandas afirma ter "voto na matéria" e alega que será o seu "braço direito". "Vou ser o gajo do Conselho Directivo", afirma. Entre insultos e ameaças de violência, ouve-se ainda: "No dia em que ele [Varandas] me descartar é o dia em que ele cai, é o dia que ele leva no focinho. Ele como leva qualquer um. Perceberam isto ou não?"



