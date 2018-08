O Sporting já respondeu à providência cautelar interposta pelo presidente destituído, Bruno de Carvalho. Segundo a CMTV, os responsáveis do clube alertaram o juiz para as "consequências ruinosas" do regresso do antigo presidente num documento com 265 pontos, considerando que o clube vai perder investidores e patrocinadores, e garantindo que a relação entre o presidente e o plantel é tóxica.Na passada semana, Bruno de Carvalho apresentou-se em Alvalade garantindo que a providência cautelar tinha tido resposta positiva e que era de novo presidente do clube e da SAD dos "leões". A Comissão de Gestão negou e disse que ainda teria que responder.Saiba mais sobre a resposta do clube de Alvalade no Correio da Manhã