Euro2020: Portugal perde com Alemanha por 4 a 2

A seleção portuguesa de futebol perdeu por 4 a 2 com a anfitriã Alemanha, no encontro da segunda jornada do Grupo F do Euro2020 de futebol, no Allianz Arena, em Munique.



REUTERS/Matthias Hangst

Cristiano Ronaldo adiantou a formação das ‘quinas’, aos 15 minutos, mas a ‘mannschaft’ deu a volta ao resultado, graças a dois autogolos, o primeiro de Rúben Dias, aos 35, e o segundo de Raphaël Guerreiro, aos 39.



Na segunda parte, surgiu o segundo golo português graças a Diogo Jota, aos 67 minutos. Porém, a Alemanha também marcou: Gosens aos 60 e Havertz aos 51 minutos.

A formação lusa precisava de vencer para garantir já hoje o apuramento para os oitavos de final do Euro2020, sendo que, ao ser derrotada, ‘tomba’ do primeiro para o terceiro lugar do agrupamento, ficando atrás de França e Alemanha.