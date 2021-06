Tivemos outra vez sorte: só levámos quatro

Agora, já muitos veem como está esta seleção que não me anima. Depois do compressor alemão, já muitos veem como Fernando Santos está a montar mal a equipa. Sem a sorte que tivemos no final do jogo com a Hungria, que abriu a porta a três milagrosos golos, poucos eram os que discutiam esta seleção de trincos, melhor, as opções de um treinador que anda sempre a dizer que não tem medo deste e daquele, mas lá dentro – onde se decidem as coisas – é a defesa que impera, o não deixar jogar, que só resulta se também jogarmos em algum momento.

Fernando Santos é um homem de convicções, o que é uma grande virtude dirão espíritos menos avisados. Para Nietzsche, nascido na atual Alemanha, as convicções também podem cegar, podem ser inimigas mais perigosas do que as mentiras. Santos costuma encher o peito, mas sempre acreditou num futebol sofredor, uma espécie de passagem pelo inferno para, do martírio, ascender aos céus da glória. O futebol dele é o futebol de quem tem convicções de que um jogador – vá lá, pode ser o Bruno Fernandes ou o Bernardo Silva – deve jogar ali e não onde o vemos resultar durante todo o ano.

Claro, estratégias de clubes são de clubes e a seleção é outra loiça. O individual tem de encaixar num outro coletivo, numa outra ideia de jogo. O pior é quando isso leva a que se anulem quase completamente em prol de uma equipa que, afinal, nem sequer consegue jogar bem à bola. Nisto, Santos tem outros colegas que alinham com a mesma cartilha futebolística. Veja-se o que faz o selecionador inglês, Gareth Southgate, que tão depressa não gosta sequer dos defesas esquerdos que convoca, como não encontra lugar na equipa para aquele que é um dos mais talentosos jogadores do último campeonato de Sua Majestade, Jack Grealish. E, não, não vou sequer falar do golpe de mágica que Southgate usa para anular Marcus Rashford quando o deposita lá na frente ao abandono e não lhe dá a linha para o tornar mortal para qualquer baliza.