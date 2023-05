PSG suspende Messi pela viagem à Arábia Saudita

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Paris Saint-Germain suspendeu Lionel Messi por duas semanas, com efeitos imediatos, pela viagem do avançado à Arábia Saudita, sem autorização do clube. A notícia foi avançada pela 'RMC Sport', que dá conta que o campeão francês encarou esta viagem do internacional argentino como um comportamento grave e que de pronto iniciou um processo disciplinar que culminou nesta decisão.





Menos de 24 horas depois de ter participado na surpreendente derrota caseira (1-3) do PSG frente ao Lorient, Messi faltou ao treino da equipa pois viajou para território asiático. "Quem diria que a Arábia Saudita tem tanto verde? Adoro explorar as suas maravilhas sempre que posso", escreveu nas redes sociais o internacional argentino, que terá viajado na condição de embaixador de turismo daquele país.Certo é que, mal aterrou em solo saudita, os rumores sobre uma possível mudança para o Al Hilal dispararam. Recorde-se que o emblema saudita tem sido insistentemente associado a Messi, que termina contrato com a formação parisienses em junho. O regresso ao Barcelona é que parece, por esta altura, uma miragem. "Não irá voltar. Criaram essa cortina de fumo para esconderem os problemas do clube", disse Jaume Llopis, ex-dirigente dos catalães.