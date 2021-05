APAF apresenta queixa contra Benfica, Jesus, Grimaldo e Otamendi

Treinador do Benfica deixou duras críticas ao trabalho de Artur Soares Dias após o jogo com o FC Porto. Jogadores fizeram publicações nas redes sociais a visar a arbitragem.

A APAF apresentou uma queixa contra o Benfica, Jorge Jesus, Grimaldo e Otamendi, apurou Record. Em causa estão as declarações proferidas após o jogo com o FC Porto.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Jorge Jesus deixou duras críticas ao trabalho de Artur Soares Dias, queixando-se essencialmente de um cartão amarelo (o segundo) que terá ficado por mostrar a Pepe. O técnico das águias fala mesmo em decisões que fizeram a balança pender para um dos lados no clássico desta noite, que terminou num empate a um golo."Há pormenores que ninguém vê, mas nós sentimos para onde está a balança...", disse o treinador do Benfica.Nicolás Otamendi não escondeu a revolta após o Benfica-FC Porto. Embora sem o referir diretamente, o central manifestou o descontentamento com a arbitragem de Artur Soares Dias. "Vergonhoso, inacreditável", disse o central argentino no Twitter.Grimaldo também se queixou da arbitragem. "A mesma história de sempre, vergonhoso", atirou o lateral encarnado.