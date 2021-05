Benfica e FC Porto empatam-se na Luz. Sporting pode ser campeão já na próxima jornada

Benfica e FC Porto empataram esta quinta-feira (1-1) em jogo da 31.ª jornada da Liga Nos, realizado no Estádio da Luz.







Benfica - Porto Lusa



Aos 90+2, Pizzi ainda marcou para o Benfica, mas o VAR anulou a jogada por fora-de-jogo no início da jogada.



Com o empate, o FC Porto está agora a 8 pontos do Sporting na liderança, quando existem 9 pontos por disputar. O Benfica está agora a 12 pontos do Sporting, e continua a 4 pontos dos "dragões" no segundo lugar.



Este resultado dá a oportunidade do Sporting se tornar campeão nacional já na próxima jornada, caso o FC Porto não vença o Farense ou os "leões" vençam o Boavista.

Com o seu esquema de três centrais, as "águias" de Jorge Jesus entraram melhor na partida, com um golo de Everton ainda na primeira parte, aos 23 minutos.O empate dos "dragões" chegou na segunda parte, por Uribe, aos 75 minutos.