16 amarelos e 4 vermelhos? É a batalha de Nuremberga

A 25 de Junho de 2006, no Frankenstadion de Nuremberga, as selecções portuguesa e holandesa bateram um recorde de indisciplina

Valentin Valentinovich Ivanov estava à beira da reforma (obrigatória para os árbitros FIFA aos 45 anos, que ia completar no dia 4 de Julho) quando foi escalado para o Holanda-Portugal dois oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de 2006, na Alemanha. Teoricamente, seria o derradeiro encontro da sua carreira internacional, iniciada em 1997. Holandeses e portugueses ajudaram-no a fazer com que esse jogo se tornasse inesquecível.

O encontro realizado no Frankenstadion tornou-se conhecido como "a batalha de Nuremberga". Acabou com 1-0 para Portugal, golo de Maniche, mas está nos registos porque ainda continua a ser a partida organizada pela FIFA com pior registo disciplinar. Ivanov mostrou 16 cartões amarelos (entre os portugueses foram Ricardo, Costinha, Nuno Valente, Maniche, Figo, Deco e Petit) e quatro vermelhos (Costinha a acabar a primeira parte, Bouhlarouz aos 63 minutos, Deco aos 78 e Van Bronckhorst já depois dos 90).

O tom de tudo o que viria a passar-se foi dado aos dois minutos por Mark van Bommel (um jogador no mínimo vigoroso, cuja carreira de mais de vinte anos terminou, apropriadamente, em 2012, com uma expulsão), ao cometer uma falta dura sobre Cristiano Ronaldo. Foi o primeiro episódio num jogo que a partir daí teve de tudo: rasteiras, pontapés, cabeçadas, anti-jogo, polémicas de todo o tipo – e muito pouco futebol. Uma patada de Bouhlarouz havia de mandar Ronaldo para o banco, lesionado, aos 34 minutos, e isto ajudou a incendiar ainda mais os ânimos.

A escalada foi incontrolável, um daqueles instantes em que as coisas acontecem e todos estão a ver mas ninguém tem capacidade para travar. Em vídeos do jogo disponíveis na net, uma imagem parece resumir essa impressão de impotência e incredulidade: dois jogadores expulsos, o luso-brasileiro Deco e o holandês van Bronckhorst, que eram então companheiros no Barcelona, conversam lado a lado, num canto.

Quatro anos antes, num Camarões-Alemanha, as coisas já tinha fugido da mão do árbitro espanhol Antonio López Nieto, que também mostrou 16 cartões amarelos, mas se ficou por dois vermelhos.

Mas a visibilidade do Holanda-Portugal era maior e a FIFA não foi branda para Ivanov. O presidente da federação internacional, Sepp Blatter, esqueceu a contenção diplomática a que estava obrigado e declarou que o juiz russo devia ter mostrado um cartão amarelo a si próprio; depois acabou por admitir que se excedera e disse que iria pedir desculpa ao moscovita. Tanto quanto se sabe, nunca o fez.