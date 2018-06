Antes do intervalo, a euforia instalou-se nas bancadas de Oviedo: dois golos de Salah Hassad e um de Tedj Bensaoula puseram a Argélia, onde Rabah Madjer era a estrela, a vencer o Chile por 3-0, na última jornada do grupo 2 do Campeonato do Mundo de Espanha em 1982 – o do Naranjito. Os sul-americanos ainda marcaram duas vezes, mas quando o jogo acabou a Argélia somava 4 pontos (de duas vitórias), mais dois do que a Alemanha e a Áustria, que jogavam no dia seguinte. A equipa da África do Norte dera um passo importante para o apuramento, depois de ter surpreendido a Alemanha na primeira jornada, no mais histórico dos resultados da equipa nacional (3-2) e perdido a seguir com a Áustria (0-2). Só os resultados de 1-0 ou 2-0 a favor da Alemanha impediriam a Argélia de se tornar a primeira equipa africana a chegar à segunda fase da prova.

No dia seguinte, alemães e austríacos defrontaram-se em Gijón. A Alemanha lançou-se num ataque frenético e marcou logo aos 10 minutos, pelo gigante Horst Hrubesch. E depois continuou a atacar. Não. É mentira, não continuou. O que aconteceu a seguir passou para a história do futebol como "a vergonha de Gijón". Alemães e austríacos trocaram a bola durante 80 minutos (sim, 80!) sem a menor intenção de fazerem golos. O jogo acabou 1-0, foram os dois apurados e a Argélia, que assistiu incrédula a tudo, como o resto do mundo, ficou pelo caminho.

Nas bancadas, onde os espectadores eram maioritariamente espanhóis, começou a gritar-se "Fora! Fora!", mas nem os jogadores austríacos nem os alemães reagiram. Os argelinos que ali estavam na esperança de assistirem à vitória da sua equipa acenavam aos jogadores com notas de peseta e até queimavam algumas. O comentador desportivo Eberhard Stanjek, da cadeia alemã ARD, considerou o que se estava a passar tão escandaloso que declarou: "O que está a acontecer aqui é uma desgraça e não tem nada que ver com futebol. Podem dizer o que quiserem, mas nem todos os meios justificam os fins."; depois calou-se; do lado austríaco, Robert Seeger foi mais longe: recomendou aos espectadores que desligassem os televisores.