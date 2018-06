O dois em um: La Mano de D10S e o golo do século

O mito de Maradona assenta muito em dois momentos de genialidade servidos aos 115 mil que encheram o estádio Azteca em 22 de Junho de 1986

Pouco depois da estreia / "Maradó! Maradó!", / Foi a bancada que gritou / "Maradó! Maradó!". O seu sonho tinha uma estrela / cheia de golo e de fintas... / e todo o povo cantou: / "Maradó! Maradó!", nasceu a Mão de Deus, "Maradó! Maradó!". Semeou alegria no povo, / Regou de glória este solo... / Olé,olé, olé, olé, Diego, Diego.

Poucos futebolistas podem presumir de ter músicas que lhes são dedicadas. Quase nenhuns os que podem dizer que um golo seu foi tema de uma canção. O argentino Diego Armando Maradona é um desses muito poucos. Esta é a letra de uma música de Rodrigo Bueno (publicada em 2000, após a morte do artista num acidente, aos 27 anos, uma tragédia que acabou por transformá-lo também num ídolo argentino).

La Mano de Dios é sobre aquele momento do dia 22 de Junho de 1986 em que, a meio da tarde, no estádio Azteca da Cidade do México, aconteceu um dos raros episódios imortalizados na história do futebol. Na verdade foram dois, nesse jogo dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, para sorte dos 115 mil presentes nas bancadas.

Aos 51 minutos de jogo, Maradona passa para a direita a Valdano, mas o inglês Steve Hodge, com um corte atabalhoado, encaminha a bola para trás e para o coração da sua própria área. Sozinhos, saltam à bola Maradona e o guarda-redes Peter Shilton. Este tem mais 20 centímetros do que o argentino e vai socar com a mão direita, mas Maradona pula, com a mão esquerda fechada perto da cabeça, dá um golpe na bola e encaminha-a para a baliza. O árbitro tunisino Ali Bennaceur valida o golo, é cercado pelos ingleses, que protestam o óbvio, e dirige-se ao fiscal de linha. Este confirma: é golo. O VAR estava a 30 anos de distância.

Logo a seguir ao jogo, Maradona diz que foi mão: "A mão de Deus". Nasceu aí a lenda que se mantém, ainda que anos depois, na sua autobiografia, ele tenha sido bem mais cru: "Agora posso contar o que naquele momento não podia, aquilo a que chamei 'La mano de Dios'... Qual mão de Deus, foi a mão de Diego! E foi também como roubar a carteira aos ingleses..."

Quatro minutos depois desta comoção, Maradona assinar o seu segundo momento histórico do dia, tão extraordinário que se tornou conhecido como "golo do século" e é apontado por muitos como a maior proeza individual de sempre: em 10 segundos, o argentino de um metro e 65 correu 60 metros do meio campo da sua equipa para a baliza inglesa, passando por quatro homens e sentando Shilton antes de fazer o 2-0.

Os ingleses ainda haveriam de marcar, por Gary Lineker, aos 81 minutos, mas na verdade já lhes tinha sido roubada a carteira. A Argentina seguia para as meias finais, a caminho do título, depois desta vingança via futebol da derrota humilhante na Guerra das Malvinas, quatro anos antes. Fora do estádio Azteca o ambiente foi de confronto e batalha entre barrabravas argentinos e hooligans ingleses. Anos depois, em estádios argentinos, ainda eram exibidos estandartes roubados aos ingleses nessas escaramuças. Mas o que ficou para sempre foi a mão do 10, D10S.