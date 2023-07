A amnistia foi aprovada no Parlamento com votos contra do PSD, Chega e IL. Saiba quem pode beneficiar e o que fica de fora desta proposta.

O Parlamento aprovou esta terça-feira a lei da amnistia a propósito da Jornada Mundial da Juventude, depois de alterações tanto do PS como do PSD. A Jornada Mundial da Juventude decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco e o Governo acordou em atribuir amnistias.