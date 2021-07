Emma lança novo colchão Premium: Emma Hybrid

Com a mesma promessa de conforto e qualidade, reconhecimento esse que tem sido demonstrado com o selo de "Melhor do Teste" pela DECO Proteste no Emma One e o título "Escolha do Consumidor" no Emma Original, a Emma lança agora um novo colchão: o Emma Hybrid.



A mais recente inovação Emma é um colchão híbrido que combina o poder das molas com espumas de elevada qualidade e que promete elevar a sua experiência de sono até ao próximo nível.

Trata-se de um colchão de firmeza média, constituído por quatro camadas de espumas e uma camada de molas. Uma combinação de sonho que permite ao Emma Hybrid oferecer-lhe o melhor dos dois mundos num só. O conforto das espumas de alta qualidade com a contrapressão necessária de molas inovadoras, para uma sensação de apoio extra (fornecido pelas molas) e conforto superior (caraterístico de um colchão de espuma). Assim garante-se estabilidade e bloqueio do movimento, isto é, evita que se desperte durante a noite com os movimentos.



A constituição em multicamadas deste colchão faz com que se adapte de forma dinâmica ao corpo, apoiando-o na perfeição e distribuindo o peso de maneira a garantir uma noite perfeita para todos os tipos de corpo, seja qual for a posição de dormir.



Outra das grandes vantagens do Emma Hybrid é a sua elevada respirabilidade, o que o torna na solução ideal para estas noites de verão. Graças ao trio maravilha de espuma de poros abertos, molas ensacadas e cobertura termorregulável, o novo colchão Emma promove a contínua circulação de ar, dissipando o excesso de calor e humidade. Desta forma, garante-se sempre um sono tranquilo, seco e fresco.



Este colchão é um modelo exclusivo Emma, disponível apenas em www.colchaoemma.pt. Para não ter de se preocupar com transportes e facilitar o seu processo de compra, o serviço Emma garante entrega gratuita à porta de casa, de forma 100% segura e sem contacto, e até 4 dias. E para assegurar que o Hybrid é o colchão certo para si, a Emma oferece-lhe 100 noites de teste. Se não se adaptar, pode devolver e será reembolsado.



Este é o resultado mais recente da equipa de Pesquisa e Desenvolvimento Emma, cujo contínuo compromisso em inovação e qualidade continuam a dar frutos e a superar as expectativas do mercado. A questão que se coloca é o que virá a seguir?