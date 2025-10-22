Dentsu vence concurso da conta de meios do grupo SIVA|PHS

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Lisboa, 22 de outubro de 2025 — A dentsu Media foi a agência selecionada para gerir a conta de meios do grupo SIVA|PHS, na sequência de um concurso altamente competitivo que envolveu as maiores empresas do setor em Portugal.



Dentsu gere conta de meios do grupo SIVA|PHS em Portugal a partir de 2026

A parceria que se inicia em janeiro de 2026, terá uma duração de três anos, representando uma aposta estratégica do grupo SIVA|PHS numa abordagem integrada e orientada para resultados na comunicação das suas marcas.

A dentsu Media destacou-se pela sua visão estratégica, capacidade de inovação e excelência na execução, fatores decisivos para a escolha do parceiro de meios.

"É com grande entusiasmo que recebemos esta responsabilidade. Acreditamos que a nossa abordagem centrada em dados, conteúdo e tecnologia será determinante para potenciar os objetivos do grupo SIVA|PHS" — afirma Samuel Godinho, CEO dentsu Media Portugal.

Este novo desafio reforça o posicionamento da dentsu Media como uma das principais agências de meios no mercado nacional, e marca o início de uma colaboração que visa acelerar o impacto das marcas do grupo SIVA|PHS.