LEROY MERLIN ABRE NOVA LOJA PROJETOS EM ANGRA DO HEROÍSMO, AÇORES

- LEROY MERLIN reforça presença nos Açores
com uma loja Projetos no centro de Angra do Heroísmo, junto à catedral da Sé.
Leroy Merlin abre loja em Angra do Heroísmo, Açores
- A nova loja Projetos, com cerca de 70 m²,
vai servir como extensão da unidade de Ponta Delgada, oferecendo soluções
especializadas para planificação e encomenda de cozinhas, casas de banho e
roupeiros.
- A localização central garante conveniência
e proximidade aos clientes da ilha Terceira.
A
LEROY MERLIN inaugurou a sua nova loja Projetos em Angra do Heroísmo, na ilha
Terceira, nos Açores. Esta iniciativa surge em resposta ao crescimento
sustentado da unidade de Ponta Delgada, que registou nos últimos dois anos um
desempenho excecional, com um número significativo de clientes provenientes de
outras ilhas, sobretudo da Terceira.
A
nova loja não é uma unidade tradicional, mas sim um espaço dedicado a projetos
personalizados, permitindo aos clientes planear e encomendar soluções de
cozinhas, casas de banho e roupeiros com apoio especializado. Com uma área de
cerca de 70 m², a loja oferece um atendimento próximo e personalizado, ideal
para clientes que procuram soluções feitas à medida das suas necessidades.
“Com a abertura desta loja Projetos em Angra
do Heroísmo, reforçamos a nossa presença nos Açores e aproximamo-nos ainda mais
dos clientes locais, oferecendo apoio especializado para transformar cada
projeto de casa numa realidade. Queremos que cada cliente sinta confiança e
segurança em todas as etapas do seu projeto de renovação ou construção”,
afirma Jorge Neves, Líder Coach
Operacional da LEROY MERLIN Portugal.
A abertura desta nova unidade representa
um investimento de cerca de 50.000 euros por parte da LEROY MERLIN e a criação de um novo posto de trabalho,
inicialmente. Esta iniciativa faz parte da estratégia de expansão da empresa em
Portugal e nos Açores, respondendo à crescente procura por soluções
personalizadas de projeto e reforçando a posição da marca como referência em
serviços especializados para o lar.
A
inauguração desta nova loja vem reforçar o compromisso da LEROY MERLIN com a
inovação e proximidade, continuando a apostar na diversificação da oferta, com
soluções chave na mão para todos os perfis de cliente – do profissional ao
apaixonado pela bricolage.
A
loja LEROY MERLIN Projetos Angra do Heroísmo está localizada na Rua Carreira
dos Cavalos, no centro da cidade, e funcionará de segunda a sexta-feira, das
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Os clientes podem conhecer mais sobre a
loja e os seus serviços em https://www.leroymerlin.pt/lojas/angra-do-heroismo-projetos.html.
LEROY MERLIN ABRE NOVA LOJA PROJETOS EM ANGRA DO HEROÍSMO, AÇORES