LEROY MERLIN ABRE NOVA LOJA PROJETOS EM ANGRA DO HEROÍSMO, AÇORES

- LEROY MERLIN reforça presença nos Açores com uma loja Projetos no centro de Angra do Heroísmo, junto à catedral da Sé.



Leroy Merlin abre loja em Angra do Heroísmo, Açores

- A nova loja Projetos, com cerca de 70 m², vai servir como extensão da unidade de Ponta Delgada, oferecendo soluções especializadas para planificação e encomenda de cozinhas, casas de banho e roupeiros.

- A localização central garante conveniência e proximidade aos clientes da ilha Terceira.

A LEROY MERLIN inaugurou a sua nova loja Projetos em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores. Esta iniciativa surge em resposta ao crescimento sustentado da unidade de Ponta Delgada, que registou nos últimos dois anos um desempenho excecional, com um número significativo de clientes provenientes de outras ilhas, sobretudo da Terceira.

A nova loja não é uma unidade tradicional, mas sim um espaço dedicado a projetos personalizados, permitindo aos clientes planear e encomendar soluções de cozinhas, casas de banho e roupeiros com apoio especializado. Com uma área de cerca de 70 m², a loja oferece um atendimento próximo e personalizado, ideal para clientes que procuram soluções feitas à medida das suas necessidades.

“Com a abertura desta loja Projetos em Angra do Heroísmo, reforçamos a nossa presença nos Açores e aproximamo-nos ainda mais dos clientes locais, oferecendo apoio especializado para transformar cada projeto de casa numa realidade. Queremos que cada cliente sinta confiança e segurança em todas as etapas do seu projeto de renovação ou construção”, afirma Jorge Neves, Líder Coach Operacional da LEROY MERLIN Portugal.

A abertura desta nova unidade representa um investimento de cerca de 50.000 euros por parte da LEROY MERLIN e a criação de um novo posto de trabalho, inicialmente. Esta iniciativa faz parte da estratégia de expansão da empresa em Portugal e nos Açores, respondendo à crescente procura por soluções personalizadas de projeto e reforçando a posição da marca como referência em serviços especializados para o lar.

A inauguração desta nova loja vem reforçar o compromisso da LEROY MERLIN com a inovação e proximidade, continuando a apostar na diversificação da oferta, com soluções chave na mão para todos os perfis de cliente – do profissional ao apaixonado pela bricolage.

A loja LEROY MERLIN Projetos Angra do Heroísmo está localizada na Rua Carreira dos Cavalos, no centro da cidade, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Os clientes podem conhecer mais sobre a loja e os seus serviços em https://www.leroymerlin.pt/lojas/angra-do-heroismo-projetos.html.