REMO vai instalar hubs de carregamento ultrarrápido

A REMO – Powered by Mota-Engil reforça rede e aposta em novas soluções para acelerar a mobilidade elétrica.
A REMO – Powered by Mota-Engil vai modernizar
a sua rede de carregamento elétrico com a instalação dos primeiros hubs de
carregamento ultrarrápido, reforçando a sua posição como operador de referência
em Portugal, Espanha e Polónia. Este investimento faz parte de uma estratégia
de expansão que visa oferecer infraestruturas mais rápidas, eficientes e
acessíveis, acompanhando o crescimento da mobilidade elétrica na Península
Ibérica e na Europa Central.
Nos próximos meses, a empresa vai avançar com
novas soluções integradas de mobilidade elétrica, incluindo a implementação do
conceito CPO 2.0, prevista para o início de 2026. “Trata-se de uma
evolução do modelo de negócio atual do Charging Point Operator, que passa a
assumir uma visão integrada e de controlo total (360º) — desde a operação e
gestão da infraestrutura até à venda de energia e à experiência do cliente,
independentemente so segmento B2C, B2B ou mesmo B2B2C”, explica Luís
Castanheira, CEO da REMO.
Em paralelo, estão a ser estabelecidas parcerias
estratégicas para o alargamento da rede REMO, garantindo maior cobertura e
conveniência para utilizadores finais e empresariais.
Criada em 2019 no seio do Grupo Mota-Engil, a
REMO nasceu como resposta à transformação global rumo à descarbonização. “A
REMO foi criada não só para alavancar o compromisso ESG do Grupo, como também
para potenciar a cadeia de valor das nossas competências internas — do know-how
técnico ao conhecimento dos mercados e stakeholders”, refere o CEO.
Atualmente, a empresa desenvolve atividade em duas
áreas principais:
Operação de rede de mobilidade elétrica,
com foco no carregamento ultrarrápido em centros urbanos e principais vias
de comunicação, adequando-se às necessidades reais de cada local e
fornecendo energia verde.
Transição energética de frotas industriais e de transporte de
passageiros, oferecendo soluções completas —
desde o fornecimento de veículos até à gestão de energia — em modelo de
venda ou “as a service”.
A REMO conta já com mais de 850 pontos de
carregamento em portefólio e prevê colocar em operação 500 novos pontos até
ao final do ano, consolidando a sua ambição de criar redes modernas,
robustas e sustentáveis para pessoas, empresas e entidades públicas.
REMO vai instalar hubs de carregamento ultrarrápido