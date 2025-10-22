REMO vai instalar hubs de carregamento ultrarrápido

A REMO – Powered by Mota-Engil reforça rede e aposta em novas soluções para acelerar a mobilidade elétrica.

A REMO – Powered by Mota-Engil vai modernizar a sua rede de carregamento elétrico com a instalação dos primeiros hubs de carregamento ultrarrápido, reforçando a sua posição como operador de referência em Portugal, Espanha e Polónia. Este investimento faz parte de uma estratégia de expansão que visa oferecer infraestruturas mais rápidas, eficientes e acessíveis, acompanhando o crescimento da mobilidade elétrica na Península Ibérica e na Europa Central.

Nos próximos meses, a empresa vai avançar com novas soluções integradas de mobilidade elétrica, incluindo a implementação do conceito CPO 2.0, prevista para o início de 2026. “Trata-se de uma evolução do modelo de negócio atual do Charging Point Operator, que passa a assumir uma visão integrada e de controlo total (360º) — desde a operação e gestão da infraestrutura até à venda de energia e à experiência do cliente, independentemente so segmento B2C, B2B ou mesmo B2B2C”, explica Luís Castanheira, CEO da REMO.

Em paralelo, estão a ser estabelecidas parcerias estratégicas para o alargamento da rede REMO, garantindo maior cobertura e conveniência para utilizadores finais e empresariais.

Criada em 2019 no seio do Grupo Mota-Engil, a REMO nasceu como resposta à transformação global rumo à descarbonização. “A REMO foi criada não só para alavancar o compromisso ESG do Grupo, como também para potenciar a cadeia de valor das nossas competências internas — do know-how técnico ao conhecimento dos mercados e stakeholders”, refere o CEO.

Atualmente, a empresa desenvolve atividade em duas áreas principais:

Operação de rede de mobilidade elétrica, com foco no carregamento ultrarrápido em centros urbanos e principais vias de comunicação, adequando-se às necessidades reais de cada local e fornecendo energia verde.

Transição energética de frotas industriais e de transporte de passageiros, oferecendo soluções completas — desde o fornecimento de veículos até à gestão de energia — em modelo de venda ou “as a service”.

A REMO conta já com mais de 850 pontos de carregamento em portefólio e prevê colocar em operação 500 novos pontos até ao final do ano, consolidando a sua ambição de criar redes modernas, robustas e sustentáveis para pessoas, empresas e entidades públicas.